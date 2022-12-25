Tuzla'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

İSTANBUL (DHA)

Yangın, saat 18.30 sıralarında Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle çıktı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yanan tesis havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, 6 bin metrekarelik alandaki geri dönüşüm tesisinden dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Tesisten yüklesen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulundu.

İtfaiyenin dışarıdan müdahale edebilmesi için iş makinesi ile tesisin dış kaplamaları söküldü.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.