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Tuzla'da fabrikada yangın

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı...

Tuzla'da fabrikada yangın

Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı...

14 Şubat 2019 Perşembe 09:50
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Tuzla'da fabrikada yangın

İstanbul (DHA)

Tuzla Organize Deri Sanayi bölgesinde bulunan iki katlı bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 07.15 sıralarında Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi 11. Caddede meydana geldi. 2 katlı fabrikanın üst katından çıkan dumanları görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri su ve köpük sıkarak yangına müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuzla YangınTuzla Fabrika
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