Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet bağladı
Başpehlivanlar Kırkpınar'a hazırlık için kispet...
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Ankara Valiliği'nden 'kuvvetli sağanak' uyarısı
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Erdoğan'dan 'dijital farkındalık' paylaşımı
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması
Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet'...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Koronavirüste son durum!
Kapat

Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Tuzla'da bir şirketten alacağı bulunan M.Y. işyerinin bulunduğu iş hanının ikinci katına geldi. İşyerinde bulunanlarla M.Y. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler M.Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

09 Haziran 2020 Salı 09:21
86 Okunma
Tuzla'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Olay saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi, Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alacağını istemek için iş merkezinin 2'inci katında bulunan bir işyerine gelen 25 yaşındaki M.Y. ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kısa süre sonra ise silah sesleri duyuldu. Olay yerine gelenler, 25 yaşındaki M.Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede yoğun güvenlik önlemi alınırken, Olay yeri inceleme ekipleri işyerinde delil incelemesi yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis M.Y.'yi öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZESİ OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE ADLİ TIPA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaAlacakVerecekCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
Esenler'de silahlı saldırı: 1 yaralı
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
Yabancı uyruklu kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı
Yabancı uyruklu kişiye tokat atan 2 bekçi açığa alındı
İstanbul'da dehşet anları... 'Ölmeyecek... Baba gelme'
İstanbul'da dehşet anları... 'Ölmeyecek... Baba gelme'
"İstanbul trafiği için mesailerde kademelendirme yapacağız"
"İstanbul trafiği için mesailerde kademelendirme yapacağız"
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı
65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı
Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı
Beyoğlu'nda tarihi binanın duvarı çöktü: 3 yaralı
Eczanelere ‘atık ilaç toplama kutusu’ dağıtıldı
Eczanelere ‘atık ilaç toplama kutusu’ dağıtıldı
Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü
Pendik'te silahlı saldırı: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı