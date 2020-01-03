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Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Yüzölçümü ve nüfusa oranla en ormanlık iller belli olurken, Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar alanla birinci olduğu gözlendi. Türkiye’nin toplam orman kaplı alanı ise yüzde 29 olarak görülürken, bu oranın Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde 43 olduğu kaydedildi.

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Yüzölçümü ve nüfusa oranla en ormanlık iller belli olurken, Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar alanla birinci olduğu gözlendi. Türkiye’nin toplam orman kaplı alanı ise yüzde 29 olarak görülürken, bu oranın Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama yüzde 43 olduğu kaydedildi.

03 Ocak 2020 Cuma 10:40
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Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı

Medya takip kurumu Ajans Press’in, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki yüzölçümü ve nüfusa oranla en ormanlık iller belli oldu. Buna göre Antalya’nın 1 milyon 146 bin hektar orman alanla birinci olduğu gözlendi. İkinci sıraya ise 873 bin hektar alan ile Kastamonu yerleşirken, üçüncü sırada 835 bin hektar alan ile Mersin’in yer aldığı kaydedildi.

Türkiye’nin toplam orman kaplı alanı ise yüzde 29 olarak görüldü. Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Bununla birlikte Türkiye’de en az ormanlık alan bulunan il sadece 161 hektar ile Iğdır olarak kayıtlara geçti. Orman alanlarının az olması ile listenin sonunda yer alan diğer şehirler ise; Ağrı, Nevşehir, Şanlıurfa ve Aksaray olarak belirlendi.

GELECEĞE NEFES KAMPANYASI ÇOK KONUŞULDU

Ormanlarla ilgili basına yansıyan haber adetleri de inceledi. Ajans Press ve ITS Medya’nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019 yılında ormanlar ile ilgili basına 170 bin 330 haber yansıdığı tespit edildi. Haber çıkışlarında oldukça yoğunluk görülen ormanlar, haber başlıklarına göre incelendiğinde özellikle fidan dikim kampanyalarının gündemde yer aldığı saptandı. Özellikle geçtiğimiz yılın kasım ayında gerçekleştirilen 'Geleceğe Nefes kampanyası' yılın en çok konuşulan haber başlıkları arasında yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeOrman
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