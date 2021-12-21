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Türkiye’nin ilk eğitim festivali Beybida Christmas Fest Fişekhane’de başlıyor!

21 Aralık 2021 Salı 10:29
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Türkiye’nin ilk eğitim festivali Beybida Christmas Fest Fişekhane’de başlıyor!

DİNÇER KARACALAR

 İstanbul’da bu yıl ilki düzenlenecek olan Beybida Christmas Fest için hazırlıklara başlandı. Anne-bebek eğitim ve haber portalı olan Beybida.com’un düzenlediği ve kurucusu Özgü Özbek olan Mamma’nın ana sponsoru olduğu Beybida Christmas Fest,  Beybida Genel Yayın Yönetmeni Özlem Salcı  organizasyonuyla 25-26 Aralık tarihlerinde şehrin en gözde mekanı Fişekhane’de gerçekleşiyor. Christmas ruhunu iliklerinize kadar yaşayacağınız bir alışveriş festivali olan Beybida Christmas Fest’te hem eğitici hem de oldukça eğlenceli etkinlikler yer alıyor. 

 

“Bebeğim için en iyisi” diyenlerin festivali Beybida Christmas Fest, 25-26 Aralık tarihleri arasında Mamma ana sponsorluğunda gerçekleşiyor. İstanbul’un ruhu Fişekhane’de bu kez de  Beybida Christmas Fest ile birlikte Christmas ruhu yaşatılıyor. Onlarca seçkin markanın yer aldığı, sahne yılbaşı dekoru ile bir ev sıcaklığı yansıtacak bu festivalde çekilişler ile sürpriz hediyeler kazanma şansı yer alıyor. 

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinliğe Mamma, Hipp, İşbir Yatak, Doğadan, Aptamil gibi seçkin markalar katılım sağlıyor. Alanında uzman doktorlar ve eğitmenler ile söyleşiler, deneyim atölyeleri, hediye ve çekilişlerle dolu bu keyifli alışveriş festivali Beybida Christmas Fest, ünlü  müzisyenlerin sahne performanslarıyla devam ediyor.  

“Deneyim vadeden bir  alışveriş festivali.” 

Çocuklarınız ve sevdiklerinizle geçirdiğiniz bu kaliteli zamanı taçlandırmak ve Beybida Christmas Fest hatırası yaratmak isteyenler için Atölye İva öne çıkıyor. Soya Mumu atölyesi ile Christmas ruhunu yansıtacak mumlar tasarlayabiliyor aynı zamanda çocuğunuzun duyusal gelişimini desteklemek için tamamen organik olan Bonita Minios oyun hamuruyla bir yılbaşı ağacı yaratabiliyorsunuz.  

“Günlük 25.000 iki günde ise toplam 50.000 kişi ziyaretçi bekleniyor.” 

İşbir Yatak’ın sahne sponsorluğunda gerçekleşecek olan söyleşi ve konserlerde ise birçok ünlü isim sahnede ağırlanıyor. Aynı zamanda İşbir Yatak

Genel Müdürü Ahmet Tokeri, Prof. Dr Nejat Altıntaş ile Bebeklerde uyku eğitimi  hakkında keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.  

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  Dr. Deniz Yıldıran Sarıcı ile Gebelik Döneminde Uyku ve Doğum, Anne Bebek Eğitim Hemşiresi Esra Ertuğrul ile Bebek Bakımı  Rutinleri, Sinem Gerger Akınal ile Bebeklerde Uyku Eğitimi Sare Aldemir ile 2022 Burç Takvimi ve Çocuklarda Burç karakterleri, Zeze Çocuk Atölyesi ile sinema çadırı, ana sahnede tiyatro, yılbaşı ağacı çekilişi ve daha bir çok sürpriz etkinliğin yer alacağı Mamma & Beybida Christmas Fest katılımcıları ile buluşmak için gün sayıyor.

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Türkiyenin Ilk Eğitim Festivali Beybida Christmas Fest Fişekhanede Başlıyor
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