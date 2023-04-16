Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki 103 yaşına girdi

Koruma altında 160’ın üzerinde hayvan ve 300’ün üzerinde bitki türü ile otuz yıldır faaliyet gösteren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda, Aldabra dev kaplumbağası Tuki’nin 103. Yaşı kutlandı.

16 Nisan 2023 Pazar 12:25
6 Okunma
Türkiye’nin en yaşlı kaplumbağası Tuki 103 yaşına girdi

İSTANBUL- Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı’nın en yaşlı üyesi olan Tuki, 103 yaşına girdi. 1997 yılında farklı bir hayvanat bahçesinden Türkiye'ye getirilen ve Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin ilk üyelerinden olan Tuki’nin doğum günü bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Tuki’nin bakıcısı Musa Duran her yıl olduğu gibi bu yıl da Tuki’nin en sevdiği sebzelerden oluşan bir pasta hazırladı. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi çalışanlarının büyük heyecanla hazırlandığı doğum günü partisi ziyaretçilerle birlikte gerçekleştirildi.

11 yıldır Tuki’nin bakıcılığını üstlenen Musa Duran, “Tuki’nin her yeni yaşını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu yıl da yine onun en sevdiği sebzelerden özel bir pasta yaptım. Tuki, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en yaşlı üyesi ve uzun yıllardır da aramızda. Umarım daha uzun yıllar bizimle olmaya devam edecek” diye konuştu.

HABER: SELÇUK BULUT 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Tuki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EMITT, Bir Kez Daha Turizm Sektörünün Uluslararası Buluşma Platformu Oldu
EMITT, Bir Kez Daha Turizm Sektörünün Uluslararası Buluşma Platformu Oldu
Depremler, dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi
Depremler, dayanıksız yapı üretiminin yaygınlığını bir kez daha gözler önüne serdi
Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor
Ürettikleri el emeği ürünler kazanca dönüşüyor
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
İftarı Beklerken programı Alişan Kapaklıkaya’yı ağırladı
Başkan Bozkurt: “Türkiye’de sanayici olmak en zor işlerden bir tanesi”
Başkan Bozkurt: “Türkiye’de sanayici olmak en zor işlerden bir tanesi”
Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Dr. Ender Saraç oldu
Ramazan Sohbetleri’nin konuğu Dr. Ender Saraç oldu
Kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenlendi
Kansere karşı bilinçlendirme semineri düzenlendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi