Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devleri IDEF’21’de buluşacak

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye ve dünyanın savunma sanayi devlerinin buluşma platformu olan İDEF21’e yurt içi ve yurt dışından bin 170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenecek.

“ULUSLARARASI İŞ GÖRÜŞMELERİNE OLANAK SAĞLANACAK”

Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayi devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından bin 170’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Fuara 116 heyet katılacağını bildirilirken, heyetlerde geri dönüşler devam ediyor. Fuarın uluslararası iş görüşmeleri açısından olanak yaratacağı da tahmin ediliyor. Fuar açılışına kadar bu sayının çok daha fazla olacağı vurgulanıyor. Fuara katılacağını bildiren üst düzey yetkililerin arasında 28 bakan da yer alıyor.

SAVUNMA TEDARİKİNDEN SORUMLU MAKAMLARIN EN ÖNEMLİ BULUŞMASI

IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na şu ana kadar 28 Bakan katılacağını bildirdi. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Bakan Yardımcısı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve Müsteşar seviyesinde çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor. Fuara bu yıl, ülkelerin savunma tedarikinden sorumlu üst düzey yetkililerin ilgisinin daha da artması, IDEF’21’in oldukça verimli geçeceğine işaret ettiği kaydedildi. IDEF 2019 yılında, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.

IDEF’21’E YURT DIŞINDAN RESMİ HEYET DAVETLERİ ARTTI

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. İki yılda bir düzenlenen IDEF’e bu yıl, yurt dışı heyetlerinin ilgisinin çok yüksek olduğu bildirildi. IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 455’e yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

GÖRÜŞMELER PLATFORMU KATILIMCILAR İÇİN HAZIRLANIYOR

2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Katılımcı-Katılımcı, Heyet-Katılımcı, Katılımcı-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Türk Tedarik Makamı, Heyet-Heyet görüşmelerinin planlı bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi. Görüşmelerin organize edilmesi ve fuar süresi içinde maksimum verimle toplantıların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmaların özel bir ekip tarafından titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

TÜYAP Fuarcılık Grubu’nun geliştirmiş olduğu IDEF Business Connect programı, sunduğu dijital çözümler ile katılımcı firmalar fiziksel fuara gelemeyen ziyaretçiler ile yeni iş bağlantıları kurabilecek ve yeni ortaklıklar başlatabilecek.

“FİZİKSEL FUARIN AVANTAJLARI DİJİTAL DÜNYANIN OLANAKLARI İLE BİRLEŞİYOR”

IDEF'21’in sunduğu dijital çözümlerle katılımcı firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu Business Connect Programı üzerinden sanal ortamda bir araya gelecek, görüşme ayarlayabilecek ve iletişimlerini buradan sürdürebilecek. Bu online hizmet sayesinde katılımcılar potansiyel müşterilerinin ve yeni iş ortaklarının sadece bir tık uzağında olacak. Business Connect Programı kapsamında fuar öncesinde katılımcı firmalar ile mesajlaşabilecek, 17-20 Ağustos tarihleri arasında online ya da yüz yüze görüşme yapılabilecek.

IDEF’21, HİBRİT FUAR DENEYİMİNİ DE YAŞATACAK

IDEF’21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı ‘yeni nesil hibrit fuar’ deneyimini de yaşatacak. TÜYAP tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformların, savunma sanayii profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

Düzenlendiği her yıl katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan IDEF’te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alındığı ve Kovıd-19 tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı kaydedildi. IDEF’21’in düzenleneceği TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nin Türk Standartları Enstitüsü Kovıd-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ne sahip ilk fuar merkezi olduğu vurgulanıyor.