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''Türkiye Huzur Güven'' denetimi

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

''Türkiye Huzur Güven'' denetimi

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

16 Şubat 2019 Cumartesi 18:07
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''Türkiye Huzur Güven'' denetimi

İstanbul DHA

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeİstanbulDenetimTürkiye Huzur Güvenönce Vatan
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