Türk mutfağını da ABD’ye tanıtacak üniversitelerarası anlaşma

Yeditepe Üniversitesi, ABD Boston Üniversitesi Metropolitan Koleji (BU MET) ile gastronomi alanında yüksek lisans düzeyinde bir işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşmayla Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden mezun olan ve mezuniyet ortalaması şartını yerine getiren öğrencilerin, dünyanın en güçlü gastronomi programlarından biri olan BU MET Gastronomi Yüksek Lisans (Master of Liberal Arts in Gastronomy) programında sınavsız okuma hakkı kazandığı belirtildi.

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sibel Özilgen, işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi:

“İşbirliği ile Yeditepe Üniversitesi mezunu öğrenciler, BU MET Yüksek Lisans programına sınavsız kabul edilmenin yanı sıra Boston Üniversitesi’nin uluslararası öğrenciler için zorunlu tuttuğu TOEFL, IBT veya IELTS gibi yabancı dil sınavlarından da muaf sayılacak. Son beş yılın mezunlarını kapsayan anlaşmayla ayrıca mezunlar Boston Üniversitesi’nden derecelerini toplam iki dönem kadar kısa bir sürede alabilecek.”

TÜRK MUTFAĞINI DA TANITABİLECEKLER

Söz konusu ortak adımın Boston Üniversitesi’nin bu alanda Türkiye’de yapmış olduğu ilk işbirliği anlaşması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Boston Üniversitesi Gastronomi Yüksek Lisans Programı, temel olarak bir kültür programıdır. Bilindiği gibi bizim programımızın da temel amaçlarından bir tanesi başta Türk mutfağı olmak üzere uluslararası mutfak kültürlerinin araştırılması ve yenilikçi bir bakış açısıyla akademik olarak yorumlanmasıdır. Yapılan bu anlaşma ile Boston Üniversitesi programına katılacak olan mezunlarımız farklı bir akademik programda karşılaştırmalı yemek kültürü çalışmaları yapabilecek, kendilerine yepyeni bir vizyon katarken Türk mutfağını da yaptıkları çalışmalarla uluslararası akademik platformda tanıtma imkanı bulabileceklerdir. Anlaşmayı bizim için özel kılan bir başka unsur da işbirliği teklifinin bölümümüze BU MET tarafından yapılmış olmasıdır.”