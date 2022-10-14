Türk Anneleri Derneği'nden köy okullarına eğitim desteği

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Figen Gürlek, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Baykan, yönetim kurulu üyeleri Filiz Şahin, Deniz Gülerçin ve Gülcan Şen çocukları eğitime teşvik ederken, öğrenci ailelerine de destek olmayı amaçlıyor.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi bu kapsamda, Siirt'in ve Bitlis'in köy okullarında öğrenim gören 1500 öğrenciye kırtasiye setleri, spor malzemeleri ve güzel sanatlar malzemeleri hediye etti.

Türk Anneleri Derneği Küçükçekmece Şubesi yöneticileri, Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde Eruh, Şirvan ve Pervani ilçelerindeki öğrencilere ulaşıp, hediyelerini dağıttıktan sonra Bitlis iline geçti. Burada da 11 köy okuluna eğitim destek paketleri ulaştırıldı.