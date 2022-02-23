Turistlerle taksici arasında otoyol ücreti tartışması

Taksi şoförü Mehmet Ayçiçek, Arnavutköy'den aldığı iki turist müşterisini Fatih'e getirdi. İskenderpaşa Mahallesi'nde ilerleyen taksi, sürücüsünün virajda kontrolü kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. Savrulan otomobil, arkasındaki başka otomobile de zarar verdi. Kaza üzerine iki turist, taksimetrede yazılı olan 200 lira ücreti şoföre vererek, buradan ayrılmak istedi. Taksi şoförü Mehmet Ayçiçek'in, uygulamaya göre ücretli yoldan geçişte ödediği paranın da kendisine verilmesi gerektiğini öne sürmesiyle, turistlerle aralarında tartışma başladı. Taksi şoförü, bagajlarını alarak gitmek isteyen turistleri engellemeye çalıştı. Turistlerin valizini tutarak bırakmayan Mehmet Ayçiçek, "Polis" diye bağırdı. Çevredekiler, "Bu kadar derdin içerisinde sen de paranın derdine düşmüşsün" şeklinde tepki gösterirken, taksici Ayçiçek de, "Bu araç 350 lira yakıyor. Ben paramı istiyorum, başka bir şey istemiyorum ki" dedi. Otoyol geçiş ücretinin kendisine verilmesinde bir süre direten Ayçiçek, güçlükle sakinleştirildi. Çevredekilerin araya girmesiyle iki turist valizlerini alarak ayrıldı. Hasar gören iki otomobilin sahibi de zararlarının karşılanmasını istedi. Taksinin karıştığı kaza güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Taksici ile turistler arasında yaşanan tartışma ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.