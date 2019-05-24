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TÜMSİAD Ailesinin İstanbul Buluşması

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İstanbul şubesi tarafından İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde iftar yemeği düzenlendi. 

TÜMSİAD Ailesinin İstanbul Buluşması

Tüm Sanayici İşadamları Derneği (TÜMSİAD) İstanbul şubesi tarafından İBB 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde iftar yemeği düzenlendi. 

24 Mayıs 2019 Cuma 14:01
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TÜMSİAD Ailesinin İstanbul Buluşması

İSTANBUL- TÜMSİAD İstanbul şubesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına 600’e yakın misafir katılım sağladı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz ile TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, programda aynı duygularla Ramazan ayının ülkemizde ve dünyada barışa, dayanışmaya ve paylaşmaya vesile olmasını dileyerek birer konuşma gerçekleştirdi. 

“Türkiye’nin yüzü geleceğe dönüktür”

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan; “Bildiğiniz gibi küresel ölçekte ekonomik daralmanın yaşandığı dünya, siyasi, ekonomik ve güvenlikle ilgili önemli riskler taşıyor. Ülkeler güç dengesindeki pozisyonlarını korumak için çeşitli senaryoları kabiliyetleri oranında hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu makro ortamda her ne kadar son dönemde sıkıntı yaşasa da Dünya’nın en büyük 16. ekonomisine sahip olan bir Türkiye olarak geleceğe bakıyoruz. Yeni ve büyük Türkiye vizyonunu harekete geçirebilmemiz için ekonomimizin daha da güçlü olması ve güçlü ekonomi için istikrarla üreten iş dünyasının oluşması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle TÜMSİAD olarak kuruluş vizyonumuzu yansıtan “BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÜRETMEYE DEVAM” başlığı altında çalışmalarımıza yön vermekteyiz.” dedi

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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