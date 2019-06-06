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Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi

Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi

Galata Köprüsü üzerinde tramvay yoluna girip yolun karşısına geçmek isteyen yüzlerce kişi faciaya davetiye çıkardı. Vatmanlar, tramvayları durdurup yayalara yol vermek zorunda kaldı. Tehlike dolu anlar kameraya yansıdı.

06 Haziran 2019 Perşembe 10:37
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Tramvay yolundan yayaların tehlikeli geçişi

İSTANBUL - Kabataş-Bağcılar hattında çalışan tramvay vatmanları Tarihi Galata Köprüsü'nün Eminönü tarafında tramvay yoluna giren kişiler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayram tatilini fırsat bilenlerin gezmek için en çok tercih ettiği Eminönü'nde adeta izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle alt geçidi kullanmak yerine yolun karşısına geçmek için tramvay yolunun demir bariyerlerini aşan yüzlerce kişi girdikleri raylarda büyük tehlike yarattı. 
 

PUSETTEKİ BEBEKLERİ DE ORTAK ETTİLER

Bazı kişilerin çocuklarını hatta pusetteki bebeklerini bile bu tehlikeye ortak ettikleri görüldü. Yola giren kişileri son anda farkeden vatmanlar siren çalarak tramvayı durdurdu ve raylara giren kişilere yol verip çıkmalarını beklemek zorunda kaldı. Tramvay yoluna girenlerin faciaya davetiye çıkardığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

DHA

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