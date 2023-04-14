İSTANBUL - Arnavutköy’de eğitim gören ilkokul öğrencilerinin trafik eğitimi alabileceği Trafik Eğitim Parkı çalışmalarına devam ediyor. Müfredata göre sosyal bilgiler dersinde, trafik eğitimi konusu işlemesi gereken öğrenciler Trafik Eğitim Parkı’na getirilerek, trafik kurallarını uygulamalı ve teorik olarak öğreniyor. Eğitim parkında oluşturulan eğitim takviminin yanı sıra randevu yöntemi ile de eğitim veriliyor. Eğitimlerden hafta içi her gün iki farklı grup yararlanabiliyor. Trafik kurallarına duyarlı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için faaliyetlerine devam eden Arnavutköy Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi tarafından ilçede eğitim gören ilkokul öğrencileri eğitim alıyor. Bu kapsamda gerçekleşen programa katılan TOKİ Taşoluk İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri hem eğlendiler hem de trafik kurallarını öğrendiler.

Eğitime trafik kurallarının anlatıldığı eğitim videosu ile başlayan öğrencilere; teorik trafik kuralları, yayaların uyması gereken kuralları, şoförlerin uyması gereken kuralları, trafik işaretleri anlatıldı. Öğrenciler trafik parkurunda öğrendiği bilgileri öğrendikten sonra akülü araç kullanarak eğlenceli anlar yaşadılar.

HABER: SELÇUK BULUT