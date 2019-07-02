Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100198
ALTIN
254.489
DOLAR
5.6767
STERLİN
7.1570
EURO
6.4108
1.50 Boyundaki dünyaca ünlü yıldız Lil Kim’i Çağla Yanılttı
1.50 Boyundaki dünyaca ünlü yıldız...
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz...
Dededen toruna 4 kuşaktır bakırcı
Dededen toruna 4 kuşaktır bakırcı
Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt dışına satılıyor
Servet değerindeki köpekleri yetiştirilip yurt...
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola devam edecek
Kayserispor, Hikmet Karaman ile yola...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı.

Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarında unutulan ve İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nce muhafaza edilme süreleri dolan eşyalar açık artırmayla satıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:08
8 Okunma
Toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar satıldı

İSTANBUL - Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğü'ne ait binada yapılan açık artırmada satışa çıkarılanlar arasında, tablet bilgisayarlar, fotoğraf makineleri, kol saatleri, güneş gözlüğüne kadar pek çok eşya yer aldı.  Açık artırma usulüyle satılan eşyalar, toplu ihalede 81 bin TL veren kişinin oldu.

İETT Bulunmuş Eşya Bürosu Sorumlusu Esra Polat, yolcular tarafından unutulan ve kaybedilen eşyaların kendilerine ulaştırıldığını söyledi.  Unutulan  eşyalarını sınıflandırıldığını belirten Polat, "'Süre dolunca da sahibine teslim edilemeyen tüm eşyaları ayrıştırıyoruz. Sonra da satılacak durumda olanlar açık artırma usulüyle satışa sunuluyor. Biz bu işi her yıl yapıyoruz. Bu yıl toplu satış yaptık ve 81 bin liraya ürünlerin hepsi satıldı.'' dedi.

DHA

Son Güncelleme: 02.07.2019 04:14
Anahtar Kelimeler:
İstanbulUnutulan EşyalarToplu Ulaşım Araçları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın
Sancaktepe'de raf fabrikasında yangın
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor
İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece açıklaması
Sarıyer'de orman yangını
Sarıyer'de orman yangını
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Arnavutköy'de villaya sahte içki operasyonu
Arnavutköy'de villaya sahte içki operasyonu
FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor
FSM Köprüsü'ndeki çalışmanın 2. gününde trafik yoğunluğu sürüyor
Metrobüs duraklarında yoğunluk
Metrobüs duraklarında yoğunluk
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans