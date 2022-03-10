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TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a gelen TIR ve kamyonlara kontrollü olarak izin verildiğini açıkladı.

10 Mart 2022 Perşembe 11:08
TIR ve kamyonların İstanbul'a girişine kontrollü olarak izin verildi

Vali Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul'a seyahat eden TIR ve Kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu 

YOĞUN kar yağışı beklentisiyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul’a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM yolunda, 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı. Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi. TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. TIR ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi. Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletiliyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKışUlaşımTIRKamyonValiAli Yerlikaya
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