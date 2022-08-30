Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.164,96
ALTIN
1.013,85
DOLAR
18,19
STERLİN
21,34
EURO
18,27
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi...
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim...
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr....
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY’den İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

30 Ağustos 2022 Salı 10:14
THY’den İstanbul Havalimanı’nda 30 Ağustos’un 100. yılına özel kutlama

İSTANBUL -  Türk Hava Yolları ve İGA İstanbul Havalimanı, Büyük Taarruz’un 100. yılında dev bir kutlamaya imza attı. Havalimanındaki tüm birim ve iştiraklerin araçları ile katıldığı büyük ve zorlu operasyonda 3 uçak ve 108 araçla, zemine devasa bir 100 sayısı yazıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleden ilhamla birlik duygusu içerisinde hareket eden havacılık sektörü paydaşlarının yer aldığı operasyon, 30 Ağustos’un 100. yılına özel olarak film haline getirildi.

Operasyonda görev alan Türk Hava Yolları uçağının kaptan pilotu; “Türk Hava Yolları’na, İGA İstanbul Havalimanı’na ve bu tarihi görevde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu unutulmaz zaferi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz” anonsunu yaparak zaferi kutluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THY30 Ağustos Zafer BayramıIstanbul Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksim’de 30 ağustos zafer bayramı töreni
Taksim’de 30 ağustos zafer bayramı töreni
Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Zafer Bayramı kutlamaları için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Damacasını kapan çeşmelere geliyor
Damacasını kapan çeşmelere geliyor
TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı
TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü
Kartal D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü
Kartal D-100 Karayolu'nda kaza: 2 ölü
Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı
Sarallar grubunun tetikçisi yakalandı
Süleyman Seba Caddesi 'Dünyanın En Havalı Caddeleri' arasına girdi
Süleyman Seba Caddesi 'Dünyanın En Havalı Caddeleri' arasına girdi
İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz
İmamoğlu: Eminönü-Alibeyköy tramvay hattını 2023 yılı sonuna doğru bitiriyoruz

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول