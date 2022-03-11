Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -1
hafif kar yağışlı
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.049,78
ALTIN
959,66
DOLAR
14,99
STERLİN
19,63
EURO
16,48
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı...
KARDEMİR 200 personel alacak
KARDEMİR 200 personel alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi alacak
Hakkari Üniversitesi İç Denetçi...
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
Koçarlı Belediyesi Memur alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY yarın 180 uçuşunu iptal etti

TÜRK Hava Yolları (THY), yarın İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda planlanan uçuşlar devam ederken, bugün  kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.

11 Mart 2022 Cuma 11:27
THY yarın 180 uçuşunu iptal etti

İstanbul'u etkisine alan kar yağışının ikinci gününde uçuş kısıtlamasına gidildiği İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı gibi yapılmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde her iki havalimanına iniş yapacak olan uçaklar pist temizleme çalışmaları nedeniyle havada kısa sürelerde bekleme yaparken, kalkış yapacak uçaklar ise de-icing sırasına girdi. Her iki havalimanından bugün yapacağı toplam 213 seferini iptal eden THY, yarın (12 Mart) için de İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da 18 olmak üzere toplam 180 seferini iptal etti. Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkış ve iniş olmak üzere toplam 771 uçuş planlanırken, 10.30 itibariyle bu uçuşlardan 211'i gerçekleşti.

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

İstanbul Havalimanı'nda, pist başına gelen uçaklar "de-anti icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYİstanbulKarKışUçakUçuşIptal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı
TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı
Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu
Ekrem İmamoğlu: Boğaz ulaşımı durdu
Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 
Küçükçekmece'de ara sokaklar 'çıkmaz sokak' oldu 
Silivri'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Silivri'de servis minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İstanbul'da otogarlarda seferler durduruldu
İstanbul'da otogarlarda seferler durduruldu
Şişli’de araçlar mahsur kaldı 
Şişli’de araçlar mahsur kaldı 
Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 
Üsküdar Sahilinde kar altında deniz keyfi 
Kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Kayan İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı
Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti
Bağcılar TEM Bağlantı Yolu'nda kalan araçları trafik polisleri itti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma