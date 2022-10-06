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THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı 

TÜRK Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. Yolcular sağlıklı bir şekilde uçaktan tahliye edildi. 

06 Ekim 2022 Perşembe 10:00
THY uçağının Hatay Havalimanı'na inişinin ardından lastiği patladı 

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 

VALİLİK: PİST 24 SAAT SÜREYLE UÇUŞ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Hatay Valiliği, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul- Hatay seferini yapan yolcu uçağının, Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiğinin patlaması ve yolcuların tahliye edilmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02.50 sıralarında İstanbul’dan kalkış yapan Türk Hava Yolları'na ait TK 2256 isimli uçak saat 03.11'de Hatay Havalimanı'ndaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu uçağın, pistin başından itibaren yaklaşık olarak 2000. metresinde gövde bütünlüğü bozulmadan durduğu ve pilotun olayı kule ve Apron Birimi Arff Şefliğine anons etmesi üzerine Arff Birimi ve diğer görevli birimler olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Akabinde Arff Birimi soğutma işlemini belli bir süre devam etmiş olup, şu an uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi planlanmaktadır. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
THYUçakLastikHatay HavalimanıIstanbul Havalimanı
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