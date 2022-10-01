THY: Tayland'a seyahatlerde aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Koronavirüs önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Tayland'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi. THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda "Tayland'a seyahat edecek olan yolcularımızın dikkatine; Tayland'da uygulanan Covid-19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. Tayland'a girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirilmesi yapıldı. THY'nin Türkiye'den vize istemeyen ülkeler arasında yer alan Tayland'a, başkent Bangkok ve dünyanın önemli turizm merkezleri arasında yer alan Phuket'e İstanbul Havalimanı'ndan haftanın her günü uçuşu bulunuyor.