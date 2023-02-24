Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,47
DOLAR
18,89
STERLİN
22,57
EURO
19,92
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

THY'nin, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası kapsamında şirketin açıkladığı 2 milyar lira değerindeki çeki İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya teslim etti.

24 Şubat 2023 Cuma 13:08
THY'nin, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında açıkladığı 2 milyar lira, İstanbul Valisi Yerlikaya'ya teslim edildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, AFAD ve Türk Kızılay koordinasyonunda gerçekleşen kampanya kapsamında şirketin 2 milyar lira tutarında katkı sağlayacağının açıklandığı hatırlatıldı.
Kampanyaya verilen bu desteğin elden teslim edilmesi amacıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Yerleşkesi'nde ziyarette bulunulduğuna aktarılan açıklamada ziyarette THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Genel Müdür (Uçuş İşletme) Yardımcısı Mehmet Kadaifçiler ve yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Mecit Eş, Dr. Orhan Birdal, Dr. Melih Şükrü Ecertaş, Şekib Avdagiç ve Dr. Fatmanur Altun yer aldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, Türkiye'nin çok güç bir dönemden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Fakat içerisinde bulunduğumuz güçlüğün boyutu her ne düzeyde olursa olsun, bunu bertaraf edecek güçte olan köklü bir ulusun evlatları olarak geçmişte yaşadığımız tüm zorlukların nasıl el birliğiyle üstesinden geldiysek, bugün de yine bir ve bütün olarak geleceğimize inancımız tam. Ülkemizin milli havayolu, Türk Hava Yolları olarak biz de 90 yıllık tarihimizde her güçlükte elimizi nasıl taşın altına koyduysak, bugün de koyuyor ve var gücümüzle afetzede illerimizin ve kardeşlerimizin mümkün olan en kısa sürede iyileşmeleri için projeler geliştiriyor ve gerçekleştiriyoruz."
Bolat, ziyarette 2 milyar lira değerindeki çeki Yerlikaya'ya teslim etti.
"14 bin 295 ton yardım malzemesi afet bölgesine ulaştırıldı"
THY'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen harekete geçerek, deprem bölgesine yönelik çalışmalara başladığına vurgu yapılan açıklamada, "AFAD ve yetkili makamlarla iş birliği içerisinde deprem bölgesine gerek insani yardım ve arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması gerekse vatandaşların bölgeden tahliyesi için operasyonlar hızlıca başlatıldı. Halen aralıksız süren operasyonlar ile 18 günlük süreçte toplam 1838 seferi ile 347 bin 475 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibi afet bölgesine ulaştırıldı. 1915 sefer ile 344 bin 742 depremden etkilenen kişi bölgeden tahliye edildi." ifadelerine yer verildi.
Bugün için planlanan 104 sefer ile 17 bin 955 vatandaşın tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, yine gün içerisinde afet bölgesi varışlı 103 seferin yapılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, kargo operasyonları kapsamında afetin yaşandığı andan bugüne kadar yurt içi ve yurt dışından 369 kargo seferi ile 14 bin 295 ton yardım malzemesinin afet bölgesine ulaştırıldığına vurgu yapıldı.
Açıklamada THY'nin, daha önce de deprem bölgesine 1000 konut inşa ederek burada "THY Mahallesi" kurma projesine ek olarak bölgedeki 1000 aileden birer kişiyi istihdam edeceklerini duyurduğu hatırlatıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYTürkiye Tek YürekKampanyaYardımİstanbulValiAli Yerlikaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" yardım kermesi Üsküdar'da başladı
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" yardım kermesi Üsküdar'da başladı
Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da seyyar fırın kurdu
Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da seyyar fırın kurdu
İBB ekipleri talep üzerine binalarda ücretsiz "hızlı tarama" yapıyor
İBB ekipleri talep üzerine binalarda ücretsiz "hızlı tarama" yapıyor
Bağcılar'da çocuklara deprem bilinci dersi verilmeye başlandı
Bağcılar'da çocuklara deprem bilinci dersi verilmeye başlandı
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü
İstanbul'un barajlarında su seviyesi yüzde 35,08 olarak ölçüldü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 363 şüpheli tutuklandı
İstanbul Valiliği riskli görülen 93 okul için tahliye kararı aldı
İstanbul Valiliği riskli görülen 93 okul için tahliye kararı aldı
İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi
İstanbul'dan 1400 portatif yatak ve bir palet hilti deprem bölgesine gönderildi
İstanbul'dan deprem bölgesine 1200 portatif yatak gönderildi
İstanbul'dan deprem bölgesine 1200 portatif yatak gönderildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi