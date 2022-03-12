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THY'nin iptal seferleri artıyor

12 Mart 2022 Cumartesi 09:15
THY'nin iptal seferleri artıyor

TÜRK Hava Yolları'nın (THY) ilave iptallerle birlikte bugün İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere toplam 407 seferi iptal edildi.

İstanbul'da etkili olan ve bu akşam şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinde de iptaller artıyor.  THY'den alınan bilgiye göre,  MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği iptal edilen uçuş sayısı 357'ye ulaştı.  

THY, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan  ise bugün plânlanan 32 iç hat uçuşunu daha iptal etti. Böylelikle toplam iptal edilen uçuş sayısı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 50 oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
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