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THY, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün deprem yardımlarını Türkiye'ye getirdi

Türk Hava Yolları (THY), Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün (IOM) Kenya'nın başkenti Nairobi'de topladığı yaklaşık 240 tonluk yardımı deprem bölgesine ulaştırdı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:24
THY, Birleşmiş Milletler Göç Örgütü'nün deprem yardımlarını Türkiye'ye getirdi

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Subutay Yüksel ile IOM Bölge Direktör Yardımcısı Justin MacDermott, THY ve Turkish Cargo temsilcilerinin katılımıyla yardım uçuşu öncesi tören düzenlendi. Yüksel ve Macdermott, törende teşekkür konuşması yaptı.
Nairobi'de toplanan yardımlar, Jomo Kenyatta Uluslararası Havaalanı'ndan TK6631 kodlu sefer sayılı B777F geniş gövde kargo uçağıyla Adana İncirlik Üssü'ne getirildi. Bu seferle 85 tonluk çadır ve çadır ekipmanlarıyla 15 ton battaniye olmak üzere toplam 100 ton yardım malzemesi Adana'ya ulaştırıldı.
Daha sonra icra edilen iki sefer ile çadır, tünel çadır ve muhtelif yardım malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi.
Yaklaşık 240 tonluk yardımlarla 352 çadır, 18 bin 245 adet plastik branda levhası, 1261 plastik branda rulosu, 26 bin 565 battaniye ve 34 bin 705 uyku matı deprem bölgesine götürüldü.

AA

Anahtar Kelimeler:
THYBMIOMDepremYardım
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