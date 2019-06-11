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TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 73. kuruluş yıldönümünde kıdemli üyelerine anı plaketi verildi.

TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 73. kuruluş yıldönümünde kıdemli üyelerine anı plaketi verildi.

11 Haziran 2019 Salı 11:53
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TGC'nin 73. kuruluş yıldönümü kutlandı

İSTANBUL - 1946 yılında kurulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 73. kuruluş yıldönümünü cemiyetin Burhan Felek Konferans Salonu'nda kutladı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye'de vefa pek kullanılan bir sözcük değildir. Biz bunu cemiyette yaşatmaya çalışıyoruz. Hem Burhan Felek ödülleriyle hem de bu doğum tarihlerine göre düzenlediğimiz törenlerle küçük de olsa arkadaşlarımıza bir anı plaketi vererek geçmişi anımsamak ve günü yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. Konuşmanın ardından 1938 ve 1939 doğumlu 49 kıdemli üyeden Ali Sirmen,  Aydil Erol, Belma Aksun, Cumhur Kılıççıoğlu, Ergüder Tırnova, Erol Aktı, Gündüz Serdengeçti, Güner Sungurtekin, İhsan Nasır, Mehmet Muhsin Kut, Mihail Vasiliadis, Muammer Tuncer, Mustafa Özkan, Orhan Atasoy, Orhan Ayhan, Seraceddin Zıddıoğlu, Yaşar Özürküt ve Yıldırım Türkarslan'a anı plaketi verildi. Plaket töreninin ardından toplu fotoğraf çekildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazeteciler CemiyetiKuruluş YıldönümüKutlama
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