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TEM Otoyolu'nda otomobil yandı

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçta bulunanlar yangını söndürmeye çalışırken, diğer araç sürücüleri de yangın söndürme tüpleriyle yardım etti. 

08 Mayıs 2022 Pazar 12:15
TEM Otoyolu'nda otomobil yandı

Beykoz TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında, Mustafa Tezcan yönetimindeki 34 EVJ 335 plakalı otomobil hareket halindeyken yanmaya başladı. Aracını emniyet şeridine geçerek duran sürücü Tezcan, çıkmak isterken kapının kolu kırıldı. Kıs süre sonra hem sürücü ve hem de iki yolcu araçtan çıkmayı başardı. Araç sürücüsü yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı fakat, başarılı olamadı. Yangını gören diğer sürücüler de ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. 

Otomobil sürücüsü Mustafa Tezcan, "Duman çıkmaya başladı arabadan, durduk. Araba alev almaya başladı. Sonra kapı kolu kırıldı açamadık. Sonra kapıyı açtılar. Arkadaşlarımız yardımsever, Allah razı olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeykozTem OtoyoluOtomobilYangın
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