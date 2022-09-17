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TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı

GAZİOSMANPAŞA'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen lüks otomobilin aynı yönde seyir halindeki bir otomobile ve hafriyat kamyonuna çarpması nedeniyle aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan lüks otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.   

17 Eylül 2022 Cumartesi 09:30
TEM Otoyolu'nda otomobil 2 araca çarptı: 4 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı süratli olan 34 BNT 937 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 MF 7208  plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Furkan Karakaya kontrolündeki 34 FEP 797 hafriyat kamyonunun yakıt deposuna çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. 

KAZAYA NEDEN OLAN OTOMOBİLDE BULUNAN İKİ KİŞİ KAÇTI 

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya neden olan  otomobilde bulunan iki kişinin olay yerinden yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. 

KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, lüks otomobilin arkadan çarptığı 34 MF 7208 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 9 kişiden, 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılara ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin, olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü. 

Öte yandan, kazada yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın ardından kaçan lüks otomobilde bulunan ve olay yerinden kaçan iki kişinin bulunması için çalışma başlattı.

DHA

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Tem OtoyoluGaziosmanpaşaKazaTrafik KazasıOtomobilTIR
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