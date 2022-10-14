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TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

BEYKOZ Kavacık mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada araçta bulunan sürücü ve yabancı uyruklu yolcu yaralandı. 

14 Ekim 2022 Cuma 07:56
TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan minibüs ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

Kaza, saat 03:30 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık Mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulaziz Baykuş idaresindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Sürücü Baykuş ve Mısır uyruklu olduğu öğrenilen yolcu araçta bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağaçlık alana uçan minibüsü kurtarmak için olay yerine vinç çağırıldı. Polisin kazayla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tem OtoyoluKadıköyKavacıkKazaTrafik Kazası
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