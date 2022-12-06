Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.957,77
ALTIN
1.060,01
DOLAR
18,63
STERLİN
22,70
EURO
19,54
TOKİ'den 51 ilde 510 arsayı açık artırma ile satışa çıkardı
TOKİ'den 51 ilde 510...
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi
Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden...
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi'nden öğretim üyesi...
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

BAŞAKŞEHİR, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden yolcunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

06 Aralık 2022 Salı 05:48
TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkisinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 65 ABM 070 plakalı hafriyat kamyonu, bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Kazada kamyon şoförü hafif şekilde yaralanırken, yanındaki yolcu ise kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde  sıkışan yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri sıkışarak hayatını kaybeden yolcuyu bulunduğu yerden çıkardı. Ölen kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza sonucu devrilen hafriyat kamyonu vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

DHA

Son Güncelleme: 06.12.2022 08:15
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirTem OtoyoluKamyonTrafik KazasıKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Pendik'te park halindeki kamyona çarpan kamyonet devrildi: 1 yaralı
Kadıköy'de kafe yangını
Kadıköy'de kafe yangını
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kimyasal madde paniği
Alibeyköy'de kaza yapan tramvayla İETT otobüsü kaldırıldı
Alibeyköy'de kaza yapan tramvayla İETT otobüsü kaldırıldı
Bakırköy'de okul bahçesinde çökme
Bakırköy'de okul bahçesinde çökme
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı
Kağıthane'de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı
Kağıthane'de lüks araca silahlı saldırının görüntüsü ortaya çıktı: 8 gözaltı
Bakırköy'de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza
Bakırköy'de kurallara uymayan servis şoförlerine ceza

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول