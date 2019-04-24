Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96334
ALTIN
240.091
DOLAR
5.8622
STERLİN
7.5682
EURO
6.5739
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Yaratıcılık ve bilgeliğin tadı…
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla göklere taşıdı
Teknofest, 23 Nisan coşkusunu çocuklarla...
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti
Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay...
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini buldu
‘İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri’ sahiplerini...
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı
Beşiktaş'ın şampiyonluk için iştahı kabardı

TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ters dönen bir otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

TEM'de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ters dönen bir otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:39
0 Okunma
TEM'de zincirleme kaza

İSTANBUL - Kaza sabah 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil arızalınca arkadan gelen TIR, otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileriye doğru savrulan otomobil Cemal Yılmaz'ın kullandığı  34 LB 1505 plakalı otomobile çarparak ters dönmesine neden oldu. Sürücü Yılmaz, şans eseri yara almazken ters dönen otomobilin arka tarafından dışarı çıktı.  Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKazaTEM Otoyolu Esenyurt Mevkii
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da hava destekli dev operasyon
İstanbul'da hava destekli dev operasyon
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları
Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 23 Nisan kutlamaları
Taksim'de 23 Nisan töreni
Taksim'de 23 Nisan töreni
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
Arnavutköy'de hafriyat kamyonu devrildi
Viaport Asia, 23 Nisan’a özel festival düzenleyecek
Viaport Asia, 23 Nisan’a özel festival düzenleyecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mağdurları ceza affı için eylem yaptı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Mağdurları ceza affı için eylem yaptı
TÜRKİYE’DE TARİHİ YAPILAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
TÜRKİYE’DE TARİHİ YAPILAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI
FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı
FETÖ operasyonunda  "Fatih imamı" yakalandı
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans