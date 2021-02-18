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TEM'de trafiği kilitleyen kaza

KAĞITHANE TEM otoyolunda emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

18 Şubat 2021 Perşembe 09:01
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TEM'de trafiği kilitleyen kaza

Kaza, TEM Otoyolu Aslantepe Mevkiinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emniyet şeridindeki çevik kuvvet otobüsüne arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişiden biri yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulans yaralıyı alarak hastaneye kaldırdı. 

Kaza yapan otobüste bulunan çevik kuvvet personeli de başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMTrafik KazasıTrafikKaza
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