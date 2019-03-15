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TEM'de şüpheli paket alarmı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

TEM'de şüpheli paket alarmı

Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti şüpheli paket nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

15 Mart 2019 Cuma 14:44
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TEM'de şüpheli paket alarmı

İSTANBUL - Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden bir tanesi fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli paketin incelenmesi sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMşüpheli Paket Alarmı
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