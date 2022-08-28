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TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. 

28 Ağustos 2022 Pazar 16:30
TEM'de kamyonet bozuldu; kaçak göçmenler koşarak kaçtı

İSTANBUL (DHA)

TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde arıza yapınca sürücüsünün emniyet şeridine çektiği kapalı kasa kamyonetten çok sayıda kaçak göçmen indi. Kaçaklar yol kenarındaki alana koşarak Alibeyköy'e doğru uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki kişiyi gözaltına alırken, 13 göçmeni yakaladı.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı. Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.

Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKaçak Göçmen
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