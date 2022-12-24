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Telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları, oğlu, torunu ya da yeğeni olduğuna ikna ederek acil ödeme yapmaları gerektiğini söyleyerek para alan 3 şüpheli yakalandı. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:48
Telefon dolandırıcılarına operasyon

İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da son zamanlarda polise başvuran bazı mağdurlar, kendilerini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde ifadeleri alınan yaşları 75 ile 85 arasında değişen mağdurlar, şüphelilerin kendilerini telefonla arayarak oğulları, torunları yada yeğenleri olarak tanıttıklarını söyledi. Kulaklarında duyma güçlüğü çektiklerini söyleyen mağdurlar biri "Ben senin oğlunum. Hemen ödeme yapmam gerekiyor. Evde para varsa birini gönderiyorum. Ona verirsiniz" dediğini anlattı. Arayanın oğlu olduğu sanan mağdurun kapıya gelen kişiye evde bulunan para ve altınları teslim ettiği öğrenildi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kullandıkları otomobilin plakası tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon başlatıldı.

Eminönü bölgesinde başlayan takip, Avrasya tünelinin ardından Avrupa yakasında noktalandı. Yolu kesen polisler otomobili durdurarak, araçta bulunan 3 kişiyi yere yatırarak kelepçeleyip gözaltına aldı. Film sahnelerini aratmayan operasyonun görüntüleri polis kamerası tarafından görüntülendi. 

DHA

Son Güncelleme: 24.12.2022 16:49
Anahtar Kelimeler:
Telefon Dolandırıcılarıİstanbul
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