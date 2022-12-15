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Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza

TEKİRDAĞ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yılbaşından beri yapılan denetimlerde çevreyi, havayı ve suyu kirlettiği tespit edilen 282 tesise 34 milyon 109 bin lira ceza uygulandı.

15 Aralık 2022 Perşembe 10:37
Tekirdağ'da çevreyi kirleten tesislere 34 milyon 109 bin lira ceza

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından beri il genelinde çevreyi, havayı ve suyu kirleten tesislere yönelik 2 bin 913 denetimde bulundu. Denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 282 tesise, 34 milyon 109 bin lira ceza uygulandı, 63 tesisin de faaliyeti durduruldu.

Ergene Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Doğan Durmaz, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarının başarılı olduğunu ve denetimlerin daha da artması gerektiğini söyledi. Tekirdağ'ın bir sanayi bölgesi olduğunu vurgulayan Durmaz, "Burası bir sanayi bölgesi denetimlerin sık olması ve fazla olması dernek olarak bizleri son derece mutlu etmektedir. Bölgemiz sanayi bölgesi bu denetimlerin sıklaştırmasını arzu ediyoruz. Tekirdağ’ın en çok ceza kesilen iller arasında olması Tekirdağ İl Çevre Müdürlüğü'nün çalıştığını ve görevini yerine getirdiğini gösteriyor. Yeterli mi? Elbette yetersiz, bu anlamda da sanayicinin çevreye daha duyarlı olmasını, çevreye özen göstermesini istiyoruz. Bizler temiz bir çevrede insanca yaşama hakkımızı istiyoruz. Bu anlamda bu denetimlerin daha da artmasını istiyoruz, çünkü denetimler sonuç veriyor" dedi.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi kirlilikten en fazla etkilenen derelerin başında geliyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar ağır kokuya da neden oluyor. Mahalleli, yaz ve kış aylarında derenin hep kirli aktığını belirterek, bu durumun önlenmesini istedi. 

DHA

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TekirdağÇevreFabrikaTesisDereKirlilikCeza
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