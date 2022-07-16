Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kapadokya Alan Başkanlığı personel alacak
Kapadokya Alan Başkanlığı personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tatil dönüşü kaza: 1'i ağır 4 yaralı 

TUZLA'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 

16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:43
Tatil dönüşü kaza: 1'i ağır 4 yaralı 

Kaza Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören Mevkii İstanbul istikametinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi.

Kurban Bayramı tatilini Kastamonu'da geçiren Rıfkı Acar, eşi Nuray Acar, çocukları Ahmet Emre ve Mehmet Acar İstanbul'a dönmek için 34 VE 4263 plakalı otomobile gece yola çıktı. Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan Acar ailesinin içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çaparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta bulunan kişileri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Rıfkı Acar kaza ağır yaralanırken, diğerlerin durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekipler, araçta bulunan valizleri, kişisel özel eşyaları ve kurban etlerini toplayarak muhafaza altına aldı. Kaza yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Kazayı gören Yusuf Yıldız, "Bir an da oldu. Hızlı bir şekilde bariyerlere vurdu. Araba daha sonra takla attı. Şükür olsun ki bir şey yok. 4 kişi yaralandı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaBayramTatilTrafikKazaTrafik KazasıKuzey Marmara Otoyolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişli'de evini ateşe verip balkondan atladı, itfaiye eri son anda kurtardı
Şişli'de evini ateşe verip balkondan atladı, itfaiye eri son anda kurtardı
Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın
Avcılar'da otoparkın yanındaki arazide yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz
Üsküdar’da iki katlı gecekondu alev alev yandı
Üsküdar’da iki katlı gecekondu alev alev yandı
15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi
15 Temmuz şehitleri için 81 ilden sela sesleri yükseldi
Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi
Ayasofya Camii'nde 251 şehit için hatim indirildi
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz sergisi
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
15 Temmuz Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını 
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar
Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarını kırdılar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول