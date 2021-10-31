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Tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla attı!

Sancaktepe'de tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla atan sürücüsü kaçtı

31 Ekim 2021 Pazar 10:53
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Tartıştığı kişilerin üzerine sürdüğü otomobil takla attı!

İSTANBUL (DHA)

Sancaktepe'de otomobilini yolda tartıştığı kişilerin üzerine süren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilin içinden çıkmayı başaran sürücü otomobili bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi Ulugazi Caddesi üzerine meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde kavga ettiği kişilerden araya giren vatandaşlar sayesinde kurtulup otomobiline binen kişi, aracını önce kavga ettiği kişilerin üzerine sürdü. Ardından olay yerinden kaçarken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. 

Takla atan otomobil cadde üzerinde bulunan bir pideci dükkanında da hasara neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, otomobilden çıkıp koşarak uzaklaştı. Bir görgü tanığı, "Şu aracın sahibi yoldan geçerken vatandaşlarla tartıştı. Tartışma bitince aşağıya gidiyor, aracı çevirip vatandaşların üzerine sürdü. Vatandaşlar sağa sola kaçınca duvara vuruyor ters dönüyor. Araçtan inip kaçıyor. Durumunu bilmiyorum araçtan indi, yukarıya doğru kaçtı. Kısa boylu, şişman bir çocuk olduğunu gördük sadece" ifadelerini kullandı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken polis ekipleri kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SancaktepeOtomobil Takla Attı
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