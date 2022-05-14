Araştırma&Yazan: TAMER ÇEBİ

Hem iş yeri hem de konut olan İstanbul’daki ilk yapısı diye adlandırılan:

Tarihi BOTTER APARTMANI Restore ediliyor

İSTANBUL İstiklal Caddesi üzerinde 235 numarada yer alır. Bugünkü İsveç Konsolosluğu binasının yanında 1900'lerde inşa edilmiştir. Padişah II. Abdülhamid tarafından sarayın resmi terzisi ve modacısı olan Hollanda uyruklu Jean Botter için yaptırılan bina, dönemin ünlü mimarı Raimondo D'Aronco'un eseridir. Örnekleri daha çok Avrupa'da görülen aynı binada hem iş yeri hem de konut bulunması uygulamasının gerçekleştirildiği İstanbul'daki ilk yapıdır. Cephesi bitki motifli bordürler, çiçeklerle bezenmiş insan başı figürleri ile süslü Botter Apartmanı, İstanbul'da inşa edilmiş Art Nouveau tarzı ilk bina olması nedeniyle mimarlık tarihi açısından önemlidir. Türkiye'de inşasında çelik konstrüksiyon kullanılan ilk apartman ve Pera Palas Oteli'nden sonra asansörü olan ikinci yapıdır. Botter Apartmanının giriş katı, “Botter Moda Evi” adıyla Türkiye'nin ilk modaevi olarak kullanılmıştır. Birinci derecede korunması gereken kültür varlığı olarak tescillidir. Günümüzde kullanılmamaktadır.”

ABDÜLHAMİT’İN TERZİSİ MÖSYÖ BOTTER VE BOTTER APARTMANI:

Yıldız Sarayının bahçesinden hızla giren at arabası merdivenlerin önünde durdu. Arabanın kapısı açıldığında hızla inen dönemin ünlü mimarı Signor Raimondo D'Aronco merdivenleri koşarak çıktı ve kapıda kendisini bekleyen görevliye “Ne vardı bu kadar önemli olan tüm işimi bırakıp geldim. Yetiştirmen gereken projeler var biliyorsun. Sultan hem çabuk ol proje gecikmesin diyor hem de işimi yapmamı engelliyor.” Görevli gülümseyerek, “Sig. D’Aronco sarayın ikinci Mimarı olmak kolay değildir biliyorsunuz, hele sizin gibi yetenekli olunursa hiç de kolay değildir. Sultanım sizi hızla saraya davet ettiyse önemli bir sebebi vardır.” Hızlı hızlı yürüdüler ve Abdülhamitin çalışma odasına doğru yöneldiler. D’Aronco İtalya da doğmuş ve yetişmiş, Üniversitelerde dersler vermiş, çok başarılı eserler yapmış başarılı bir mimardı. Romada Vittorio Emanuele 2 anıtının mimari Sacconi ölünce kendisine önceden teklif edilmiş işi almayı beklemiş ancak o teklif gelmeyince kızarak İstanbul dan gelen daveti değerlendirmiş ve Sarayın 2. Mimarı olarak göreve başlamıştır. Bu sırada İstanbul’a birçok değerli eser kazandırmıştır. Odaya sultanın yanına önden giren görevli bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı ve “Sig. D’Aronco sultanım sizi bekliyor buyurun” diyerek dev ahşap kapıları araladı. D’Aronco içeri girdiğinde Abdülhamit, Fransa’dan yeni gelen kumaşları inceliyor beğendiklerini bir kenara ayırıyordu, gözlerini odaya giren D’Aronco’ya çevirerek gülümsedi ve “Gel buraya mimarbaşım sen şimdi anlamamışsındır seni neden böyle birden apar topar çağırdığımı, sizi çok değerli bir kişiyle tanıştırmak istedim.’’ D’Aronco sultanın onu sık sık çağırmasına alışıktı ancak tam bir proje çalışmasında olduğunu bildiği biranda çağrılmayı beklemiyordu. Kendisinden Torino’daki evi için İtalya ya gitmek için izin istemiş Sultan ona elindeki projeyi bitirince gidebileceğini söylemişti. O anda odada yalnız değillerdi kumaş toplarının arkasında kaldığı için fark etmediği kişiye bakarak başı ile nazikçe selamladı. ABDÜLHAMİT KONUŞMAYA DEVAM ETTİ;



“SİZİ TANIŞTIRAYIM MÖSYÖ BOTTER, BENİM HEM HOLLANDALI DOSTUM HEM TERZİM”

“Sen nasıl mimari eserler yaratıyorsan oda kumaşlardan harikalar yaratıyor ve özel zevki ile kumaş seçmemde bana çok yardımcı oluyor. Tabi ki seni buraya kumaş seçmen için çağırmadım ama bilirsin görüşlerine ve zevkine çok inanırım senin eğer sende istersen kumaşlara bir göz atabilirsin. Beğendiğin bir parça varsa mösyö Botter sana güzel bir takım dikebilir zira bundan sonra kendisiyle çok sık görüşeceksiniz. Kendisine Pera’da bir arsa tahsis ettim ve orada kendisine bir konut yapmak istiyor senin de ününü duymuş ancak benden müsaade almak istemiş konutunu illa senin yapmanı istiyor ne dersin.?” D’Aronko şaşkın bir ifadeyle sultana baktı ve “Efendim biliyorsunuz ki çok yoğun bir tempoda çalışıyorum ancak sizin ricanız benim için bir emirdir nasıl size hayır diyebilirim.”

Abdülhamit kapıya doğru yönelerek D’Aronco’yu iki eliyle kavradı ve “Teşekkür ederim D’Aronco beni mahcup etmeyeceğini biliyordum. Mösyö Botter size gerekli ödemeyi de yapacaktır. Lakin detayları konuşmanız için siz iki dehayı baş başa bırakmak istiyorum” diyerek odadan çıktı. Mösyö Botter söze hemen girdi. “Sig. D’Aronco kusura bakmayın böyle olsun istemezdim ancak hem sultanımızdan izinsiz saray mimarı ile çalışamayacağımı bildiğimden hem de sizin beni kabul etmemenizden korktuğum için böyle bir yol seçtim.” D’Aronco gülümsedi ve “Neden ben ?” diye sordu. Botter masanın üstündeki kumaşları göstererek, “Bakın Sig. D’Aronco bu kumaşlarla ben istediğim gibi oynayabilir, istediğim gibi tarzımı ve modayı yaratabilirim. Kumaşa dokunduğum anda size tüm içeriğini söyleyebilir gramına kadar hesap yapabilirim. Ancak konu bir yaşam mekanı yaratmak olduğunda ancak size fikir verebilirim ama hangi malzeme ve usta ile çalışacağımı bilemem. Biz modacılar daima farklı olmayı severiz, farklı şeyler yaratmayı severiz, bunu kumaşla ve çizgilerimizle çok kolay yaparız ancak konu dediğim gibi farklı malzemeler ve teknik hesaplar olunca destek almak zorunda oluruz. Kısaca Sig D’Aronco siz beni tanımıyorsunuz, ama ben sizi çok iyi tanıyorum. Sizin yaptığınız eserlere baktığımda her zaman bir kumaşla kaplanmış olması eksik demişimdir. Korkmayın iyi bir maddi birikimim var ve nasıl en iyi kumaşı seçmeyi biliyorsam en iyi mimarı da seçmem lazım dedim. Bedeli ne ise ödemeye de hazırım. Hayallerimi ve gerçeklerimi sizin hayalleriniz ve gerçeklerinizle birleştirerek çocuklarımızın ve torunlarımızın önünden geçerken bunlar bizim dedelerimizden kalan bir eser demesi gereken bir bina yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Pera’da insanların önünden geçerken parmakla bu binayı göstermesini istiyorum. Benim tarzımı, iş hayatımı, ev hayatımı insanlara gösteren bir bina istiyorum.

“BU BİNAYI BİR MİMAR YAPMIŞ AMA BİR MODACI DA ONA FİKİR VERMİŞ DESİNLER İSTİYORUM”

Bunu da ancak sizin gerçekleştirebileceğinize inandığım için sizi seçtim Sig. D’Aronco.” Botter Apartmanı hikayesi belki böyle başladı veya buna benzer bir hikayeyle ancak hikaye ne olursa olsun Botter Apartmanı tüm güzelliği ve büyük bir beceri ile yapıldı. Mösyö Botter, D’Aronco’ya elbise dikti mi, bilinmez ancak tarihteki kendisinin şık fotoğraflarına baktığımızda dikmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Botter Apartmanı günümüzde taşıdığı tüm özelliklerle İstanbul da ayakta kalmaya çalışıyor. İstanbul da İçinde yaşanmış yüzlerce hikayesi olan birçok konuda ilklerin apartmanı olan Botter Apartmanı, İBB tarafından restore edilerek zamanın izleri ile kararmış güzelliklerini ve sırlarını tekrar İstanbullularla paylaşmaya hazırlanıyor. Tüm dileğim ve arzum Restorasyonun orijinal haline sadık kalarak yapılması ve Sig. D’Aronco’nun, Mösyö Botter’in ve inşaatında çalışan işçilerin izlerini insanların yeniden hissedebilmelerini sağlaması. Mösyö Botter’in atölyesinden gelen dikiş makinası seslerini yeniden Beyoğlu sokaklarından duyulabilir olmasını sağlamalı. D’Aronco bu binanın inşaatı sırasında çok büyük bir hazla çalışır zamanın nasıl geçtiğini anlamayarak birçok gece bir köşeye kıvrılarak yatarmış. Üşümesin diye üstüne işçilerin örttüğü bir battaniye ile ısınırmış. İstanbul’un ilk Moda evi de bu binada açılmış. Yedi katlı binanın giriş katı yüksek yapılmış ve Mösyö Botter’in içinde İstanbul’un ilk moda defilerin yapıldığı ve elbiselerin tasarlandığı Modaevi olmuş. Maalesef ilerdeki yıllarda banka şubesine dönüşen Modaevinin asma kattaki merdivenleri yok olmuş. Modaevi o zaman İstanbul da olmayan bir düzende asma katta makinaların ve terzilerin olduğu, içinde defilenin yapıldığı, girişte birbirinden güzel kıyafet ve kumaşların sergilendiği düzendeymiş. İnsanlar buranın önünden geçerken çekinir ve kıyafetlerinin özenli olmasına çalışırmış. Mösyö Botter ve ailesinin oturduğu apartmanın giriş kapısındaki demir süsleme elbise atkıları şeklinde Artnouvau tarzının moda dünyası ile muhteşem bir birleşimi olmuş. Üst katlardan aşağıya sarkan kumaş görünümü süsler ve çiçek işlemeleri binaya bakan ve hiçbir bilgisi olmayana bile burada bir modaevi var ve bir modacı oturuyor dedirtiyor. İstanbul’da Pera’dan sonra ikinci asansörlü bina.

“BOTTER APARTMANININ ASANSÖR DEMİRLERİNE BİLE BAKINCA İNSANDA SANKİ KUMAŞA BAKIYOR HİSSİ VERİYOR”

Ama hem konut hem işyeri olarak kullanılan ilk bina olması da önemini arttırıyor. Bina içindeki apartman boşluğundaki vitray çiçek süslemeli camlar ve renkleri muhteşem bir duygu veriyor insana. Bitişik nizam olan binanın arka tarafındaki manzara ise muhteşem İstanbul boğazı ve Ayasofya manzarası insan bakınca burada oturan tasarımcının yaratıcılığını nasıl arttırdığını açıklıyor. Bina içinde ana merdivenin dışında birde servis merdiveni var. Binanım yapım yılı 1900-1901. Dış cephedeki bereket tanrıçası Demeter heykelleri çok güzel yapılmış sanki canlıymış gibi caddeden geçenlere gülümsüyor. Günümüz modacılarından Versace’nin logosu olan Medusa başı nasıl onunla bağdaştıysa Demeter başı da sanki o günlerin modacısı Botter’in logosu gibi duvara işlenmiş. İBB İstanbul için bir değer olan Botter Apartmanını gündeme getirerek ve kurtarma çalışmalarını başlatarak büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu tür çalışmaların devamını bekliyor ve bu çalışmalarında uzman bir kadro ile sürdürülmesini diliyoruz. Bu tür projeler İstanbul’un turizminden kültürüne çok büyük fayda oluşturacaktır. Sirkeci de yine D’Aronco’nun muhteşem bir eseri olan Büyük postanenin karşısındaki Vlora Hanı’nın da biran önce restore edilmesini temenni ediyorum. Bu eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizlerin bir görevidir. Maalesef günümüzde yirmi otuz senelik binaların eski diyerek yıkıldığı, fark yarattım dedirtmek için binanın bir tarafını komik bir şekilde geometrik oynama ile yapan ve boyayan günümüz mimarisi hızla kent kimliğini ve kent stilini yok etmektedir. İBB İstanbul’un kent kimliğini korumak ve güzelleştirmek için mimarlık fakültelerindeki öğrencilere Botter Apartmanı örneğinde olduğu gibi turlar düzenlemeli ve kent kimliğinin korunması konusunda Üniversitelerde zorunlu seminerler düzenlemelidir.