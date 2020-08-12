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Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi'ni harabeye çevirdiler

Doğu Roma dönemine ait olan ve Beykoz'da bulunan tarihi Yoros Kalesi'ne bazı ziyaretçiler tarafından zarar veriliyor. Tarihe tanıklık eden taşlara sprey ve boyalarla yazılar yazılırken, tarihi kalenin içine de çöpler atılıyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 12:12
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Tarihe tanıklık eden Yoros Kalesi'ni harabeye çevirdiler

İSTANBUL - Beykoz'da Anadolukavağı yakınlarında bulunan ve köklü bir tarihe sahip önemli eserler arasında yer alan Yoros Kalesi'ni her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Daha önce arkeolojik kazı çalışmalarının da yapıldığı kale Doğu Roma dönemine ait. Doğu Roma'dan sonra Cenevizliler'in eline geçen ardından ise Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine giren tarihi yapı günümüze kadar ulaşmış durumda. Eşsiz bir Boğaz manzarasının da görüldüğü kaleye özellikle bahar ve yaz aylarında ziyaretler artıyor. Ancak son dönemde bazı ziyaretçiler tarafından tarihi kaleye zarar veriliyor. Kalenin tarihe tanıklık eden taşlarına sprey ve boyalarla isimler, tarihler ve kelimeler yazıldığı görülüyor. Kalenin iç kısmındaki taşlarda da benzer manzaralar var. Taşlara yazılan yazılar kadar yerlere atılan çöpler de dikkat çekiyor. Yoros Kalesi'nin içler acısı halini görenler duruma tepki gösterirken, kaleye yakın alanda mangal yapanların bıraktığı közleri görmek de mümkün. Beykoz'da bulunan Yoros Kalesi havadan da görüntülendi.

"BURASI HEPİMİZİN ORTAK ALANI YAPMASINLAR"

Ailesiyle birlikte Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen ve tarihi Yoros Kalesi'ni gezen Sefa Gürünlü, "Manzarası çok hoş. Diğer tarafta mangal yakılmış. Közler yerlerde duruyor. Bu hoş bir şey değil. Genel olarak da bakım yok. Yazılan yazılar kişinin ispatı bence. Oraya tarih yazmışlar. Evlenme tarihi mi, doğum tarihi mi bunun bir manası yok. Bunu zihninde tutsan yeterli duvarın umurunda değil. Ben kendi evlerine gitsem duvara doğum ve evlenme tarihimi yazsam hoşlarına gider mi? Burası hepimizin ortak alanı yapmasınlar" diye konuştu.

"NE KADAR YAZIK"

Ziyaretçilerden Aydın Mete, "İlk kez geldim. Birkaç arkadaşım önermişti onların önerisiyle geldim. Biz gelirken dikkatimizi çekti. Ne kadar yazık. İnsanlar sevgilisinin ismini yazmış. Kalp resimleri çizmiş. Yazık oluyor. Kültürel miraslarımıza, tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Gerçekten birini çok seviyorsanız ona ifade etmeniz daha doğrudur. Buraya yazmanız bir şey ifade etmez. Sonuçta bu tarihe saygı duymak lazım. Dünya mirası aslında" ifadelerini kullandı.

"YAPILMASININ BİR MANTIĞI YOK"

Yoros Kalesi'ni ziyaret eden ve taşlara yazılan yazılara tepki gösteren bir diğer vatandaş, "Çok çirkin bir şey. Yurt dışından gelen turistler içinde Türkiye'yi tanıtma açısından çirkin bir görüntü. Yapılmasının bence bir mantığı yok. Ne ihtiyaca dayalı böyle bir şey yapıyorlar ve buraya kadar gelmişken güzelliğin tadını çıkarmak yerine neden böyle bir şey yapıyorlar gerçekten anlayamadım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Doğu Roma DönemiYoros KalesiHarabe
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