Taksimetre ayarları hatalı yapılan taksiciler şirket önünde sabahladı

İSTANBUL Bağcılar'da taksimetre satış ve servis hizmeti veren şirketin güncelleme yaptığı taksimetrelerde yazılım problemi oldu. Taksimetrelerinde sorun olan taksi şoförleri, şirket önünde kuyruk oluşturdu. Duruma tepki gösteren şoförler, zarar ettiklerini, mağdur olduklarını ifade ettiler.



Taksiciler, UKOME'nin belirlediği ve 1 Ocak Pazar gününden itibaren geçerli olan zamlı tarifeler için, hafta boyu taksimetre güncellemesi yapan şirketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bağcılar'da bir şirketin güncelleme yaptığı taksimetrelerde ise yazılım problemi oldu. Bu nedenle yeni tarifeye geçiş yapamayan taksi şoförleri, gece saatlerinden itibaren şirket önünde toplandı. Şirkette 4 binden fazla taksimetrenin güncellenmesinin yapıldığı ancak, yaklaşık 2 bin takside yazılım sorunu olduğu öğrenildi.





"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜN TAKSİ BULMAKTA SIKINTI YAŞANABİLİR"



Taksimetredeki yazılım sorunu nedeniyle çalışamadığını belirten taksi şoförü Hüseyin Hızlı, "Cuma günü geldim, taksimetre ayarımı yaptırdım, 850 TL de ücret ödedim. Yeni tarifenin pazarı, pazartesiye bağlayan gece uygulamaya geçeceği söylendi. Maalesef olmadı. O gün 2 saat bekledim, şimdi de sanırım yine bekleyeceğim. Taksi sorunu var diyorlar, biz maalesef bugünü burada geçiriyoruz. Birçok kişi 3-4 saatini buraya verdi, bunlar yevmiyelerini de eksik alacaklar. En az 300-400 lira kazançtan düşecek. Herkes zararda. Vatandaş da zararda, bakın taksiler burada yatıyor. Şu an işine gücüne gitmek isteyen var ama, taksiler burada kuyrukta, hizmet veremiyor. Şu an bile en az bin 500-2 bin taksi burada. Önümüzdeki birkaç gün bu durumdan kaynaklı taksi bulmakta sıkıntı yaşanabilir, ben buraya yolcu seçerek gelmek zorunda kaldım" diye konuştu.





İŞİMİ GÜCÜMÜ BIRAKTIM BURAYA GELDİM



Taksimetresindeki sistemsel sorunu gidermek için beklediğini belirten taksici Bilal Çamlıca, "Pazar günü taksimetreleri ayarlatmak için geldik. Sisteme geçmemiş, yine gelmek zorunda kaldık. Geceden sistemin yeni tarifeye geçmesi lazımdı, geçmeyince fark ettim. İşimi gücümü bıraktım, buraya geldim" dedi. Bir diğer taksi şoförü İsmail Menteş ise, "Pazar günü gece 01.00'den 08.00'e kadar tarife ayarlama için burada bekledim. Şirkete 08.00'de geldim, 09.00'da açtılar. Yeniden sıraya gir diyorlar" şeklinde konuştu.