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Taksim’de mesafesiz kalabalık

Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

18 Ekim 2020 Pazar 17:27
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Taksim’de mesafesiz kalabalık

İstanbul DHA 

Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.

Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı. Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti. Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TaksimKoronavirüs
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