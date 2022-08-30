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Taksim’de 30 ağustos zafer bayramı töreni

30 Ağustos 2022 Salı 11:34
Taksim’de 30 ağustos zafer bayramı töreni

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.



Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Resmi törenin sona ermesiyle siyasi parti ve sivil toplum örgütleri anıta çelenk bıraktı.



Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "30 Ağustos Zafer bayramımız kutlu olsun. 100. yılındayız. Yüz yıl önce zafer bağımsızlık mücadelesiyle kazanıldı. Şimdi önümüzde farklı bir zafer süreci var. Laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin devamlılığı, adil bir memleket ve eşit bir yurttaşlık olgusu üzerine yeni bir yüzyılın tariflenmesi üzerine milletçe yeni zaferler kazanmalıyız" dedi. 

DHA

Son Güncelleme: 30.08.2022 11:36
Anahtar Kelimeler:
Zafer Bayramı TöreniTaksim
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