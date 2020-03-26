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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

Her gün yerli ve yabancı turisttin akınına Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle adeta sessizliğe büründü. Meydandaki bazı dönerciler de "Koranavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapalıyız" yazılarını asarak dükkanlarını kapattı. Taksim Meydanı ve ara sokaklar da boş kaldı.

26 Mart 2020 Perşembe 12:11
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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı

İSTANBUL - Bu sessizlik simit ve kestane satarak geçimini sağlayan çalışanları da etkiledi. Açık kalan son simitçi  Selahattin Tekin de tezgahını kapatmayı düşünüyor. 15 yıldır İstiklal Caddesi girişinde simit satan  52 yaşındaki Tekin,   "Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki tüm simitçi ve kestaneciler tezgahlarını kapattı. Sadece ben çalışıyorum. Ben de kapatacağım" dedi. Eldiveni ve yüzündeki  maske ile müşteri bekleyen Tekin, " İş yok. Normalde günde 600 simit satıyordum. Hastalık her yere yayıldı. Şimdi 100 simit anca satıyorum. İstiklal boş, tüm dükkanlar kapalı. Burada açık tek simitçi ben kaldım. Ben de hastalık nedeniyle her an kapatabilirim. İş yok yani" dedi.

Bu arada,  Beyoğlu'ndaki nostaljik tramvay seferlerini yolcu olmadan devam ettiriyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim MeydanıIstiklal Caddesi
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