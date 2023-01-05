Taksim metrosunda yolcu raylara düştü

Taksim Metro İstasyonu'nda saat 09.30 sıralarında bir kişi raylara düştü. Trenin olmadığı anda raylara düşen kişi için hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Bir yandan da Taksim’e gelecek vatmana konu bildirildi. Taksim’e gelen metro yavaşlatıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri raylara düşen Mustafa S.’yi çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa S. tedbir amaçlı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa S.’nin sarhoş olduğu için dengesini kaybederek raylara düştüğü öğrenildi. / DHA