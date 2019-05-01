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Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale ediyor

 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale ediyor

 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:09
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Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale ediyor

İSTANBUL -  Polisin 'dağılın' uyarısını rağmen yürümek isteyen  Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 7 kişiye gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarısına rağmen yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim1 Mayıs
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