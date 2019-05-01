Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale ediyor

İSTANBUL - Polisin 'dağılın' uyarısını rağmen yürümek isteyen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 7 kişiye gözaltı

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Polisin dağılın uyarısına rağmen yürümek isteyen İnşaat İşçileri Sendikası üyesi 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar polis minibüsüne bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.