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Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ismin baş harfini alan şüpheli gözaltına alındı. Yazı yazan şüphelinin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 13:42
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Taksim Cumhuriyet Anıtına sprey boya ile yazı yazan şüpheli yakalandı

İSTANBULTaksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na bu sabah saatlerinde bir şüpheli tarafından sprey boya ile isminin baş harfi yazıldı. Polis ekipleri tarafından yazan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada spreyle yazı yazan kişinin M.B. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.B.'nin yüzde elli zihinsel engelli olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Anıta sprey boya ile yazılan yazı ise temizlendi. Temizliğin ardından anıt dezenfekte edildi.

DHA

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Taksim Cumhuriyet Anıtışüpheli YakalandıİstanbulTaksim
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