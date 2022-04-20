Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.518,07
ALTIN
921,70
DOLAR
14,67
STERLİN
19,17
EURO
15,93
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Esenyurt Üniversitesi 2...
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Dr....
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Araştırma...
RTÜK uzman yardımcısı alacak
RTÜK uzman yardımcısı alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu

20 Nisan 2022 Çarşamba 12:49
Taksim Anıtı'nda çalınan sancak direğinin yerine yenisi konuldu

İSTANBUL - Beyoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bir askerin tuttuğu sancak direği 4 yıl önce kırılarak ortadan kaybolmuştu. Aslına uygun olarak yapıldığı belirtilen yeni bayrak direği yerine monte edildi. 

Taksim’de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul’un en önemli simgelerinden haline gelen Cumhuriyet Anıtı’nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ilginç bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direğinin olmadığı fark edildi. Vatandaşların gözünden kaçmayan bu olay Taksim’de görev yapan polislere bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığı görüntülere ulaştı, ancak sancak direği bulunamadı. 

Olayın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sancak direğinin ölçülerini aldı. Direk 4 yıl sonra aslına uygun şekilde yapılarak yerine monte edildi. Taksim’de 30 yıldır esnaflık yapan turizmci Vesim Kır, "Yaklaşık 4 yıl önce Cumhuriyet Anıtı’nda askerin elindeki sancak sopası kırılmıştı. Biz o zaman durumu yetkililere bildirmiştik, bir araştırma yapıldı ve kırılıp çalındığı ortaya çıktı. O zaman öyle bir haber geldi. Cumhuriyet Anıtı yaklaşık 100 yıllık tarihi olan bir anıt, hem yerli, daha çok yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Turistler bize fotoğraf gösterip daha önce böyleydi şimdi neden eksik diye bize bilgi veriyorlardı. Doğrusu çok ciddi bir eksikti. Tarihi olarak bu kadar öneme sahip bir anıtın İstanbul’un simgelerinden Taksim Cumhuriyet Anıtı’nın böyle bir eksikliği herkes tarafından fark ediliyordu. Bununla ilgili İBB yetkilileri devreye girerek eksikliği giderdiler. Şu an, anıt eski haline dönmüş durumda. Burada 30 yıllık esnafım, ilgilenen yetkililere teşekkür ediyorum. İstanbul’a gelen turistlerin yüzde doksanı bu meydana gelir. Burada tarihi bir anıtın olduğu bilgisine sahipler ve buraya özellikle gelip fotoğraf çektirmek isterler ve buranın tarihiyle ilgili araştırma yapmak isterler. Biz de tarihimize her zaman sahip çıkmak zorundayız. Bu tarihi yapıyı vatandaş olarak da korumamız lazım. Herkesin bu bilinçte olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Taksim AnıtıSancak Direği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
'Can çekişen' Küçükçekmece Gölü için 'bakterili kurtarma projesi'
Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Şişli'de yer altı kablolarında yangın; 3 bina boşaltıldı
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Jandarmadan kaçak cep telefonu operasyonu
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı 
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı 
Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği 
Kartal'da 34 katlı rezidansta yangın paniği 
Turgut Özal ölümünün 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Turgut Özal ölümünün 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı 
Taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli yakalandı 
Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu
Başakşehir'de jandarmadan sahte madeni euro operasyonu
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi
İtfaiyecilere 'komando' eğitimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma