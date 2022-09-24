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Taksiciler yerli yolcuya da yabancı yolcuya da durmadı

EMİNÖNÜ'nde taksi bekleyen yolcular boş geçen taksileri durduramadı. Yolcuların iddialarına göre taksicilerden bazıları kısa mesafe için yüksek fiyatlar talep etti.

24 Eylül 2022 Cumartesi 10:02
Taksiciler yerli yolcuya da yabancı yolcuya da durmadı

İstanbul'un merkez noktalarından Eminönü'nde taksi problemi yaşanıyor. Bölgedeki taksilerden bazıları öğle saatlerinde taksi durdurmaya çalışanlara durmadı. Taksi bekleyen yolcu Necip Çakar, "15 dakikadır bekliyorum, hiçbir taksi almıyor. Yanımızda yaşlı var yürüyemiyor ama hiçbiri durmuyor. Az önce bir taksi durdu Eminönü'nden Beyoğlu'na 150 TL istedi. 'Ters mesafe, değişim yapacağım, trafik var' gibi bahaneler uyduruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

'ÖNCE TAKSİMETREYE ADALET GETİRSİNLER'

Taksi şoförü İsmet Sarı, "Değişim saati 14-15 maksimum 16.00 arasıdır, bunun dışında söylenenler yalandır. Trafikten dolayı kimse bir yere gidemiyor. Müşteri binmek zorunda kalıyor, taksici alamıyor. Önce taksimetreye adalet getirsinler sonra almayan taksicilerle alakalı problem çıkarsınlar. Her zaman taksimetre açılmasını istiyoruz, tavsiye ediyoruz. Her meslekte olduğu gibi çürük elmalar bizim mesleğimizde de var. Bazen müşteriler kendileri kısa mesafe için yüksek ücret teklif ediyor. Buradan Taksim en fazla 50-60 TL yazar, fazla isteyenleri vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Yol kenarında bekleyen yabancı bir turist ise binemediği taksinin ardından kendisinden 200 TL ücret talep edildiğini ve bunu fazla bulduğunu belirtirken, taksici ise turistlerin taksimetre açılmasını kabul etmediklerini iddia etti.

'EMİNÖNÜ'NDEN BEBEK'E BİZDEN 50 EURO İSTEDİLER'

Taksi durağında bekleyen İspanyol turist, "Deniyoruz ama durduramıyoruz. Çok pahalı Eminönü'nden Bebek'e bizden 50 Euro istediler. Turist olduğumuz için böyle biliyorsunuz. Biz tamamıyla şaşkınız, nasıl gideceğimizi, gideceğimiz yere ne kadar ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Burada dolaşıp neler olacağını göreceğiz" dedi. Bu sırada yanlarına gelen bir taksiyi durdurabilen turistler, arabanın camından taksiciyle konuştu. Taksici ise turistlere taksimetreyi açacağını belirtti. Daha sonra konuşan taksici "Ne yazarsa ona gideceğiz. Fiyat trafiğe de bağlı. Taksim'den Bebek'e yaklaşık 70 yazıyor, Eminönü'nden de 100 lira yazabilir diye düşünüyorum" dedi. Turistlerden 50 Euro istendiği iddiasını duyduktan sonra ise taksici "Yapmayın, olmaz, şakadır. Taksimetre o mesafelere 100 lira civarı yazar" cevabını verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EminönüTaksiTaksiciYolcuTurist
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