Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.962,97
ALTIN
1.077,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,90
EURO
19,65
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi Öğretim...
80 İçişleri Uzman Yardımcısı alınacak
80 İçişleri Uzman Yardımcısı...
Kayak tesisindeki ticari ilanlar kiraya verilecek
Kayak tesisindeki ticari ilanlar...
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim...
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık iş yeri ve arsalar
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden kiralık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Taksiciler haksızlığa uğradıklarını iddia ederek eylem yaptı

Son dönemde yapılan uygulamalarla haksızlığa uğradıklarını iddia eden taksiciler, taksilerle konvoy oluşturarak eylem yaptı. Şişli'de toplandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne giden taksiciler, hem zam istedi hem de yaşadıkları sorunları dile getirdi.

04 Aralık 2022 Pazar 05:10
Taksiciler haksızlığa uğradıklarını iddia ederek eylem yaptı

Şişli'de saat 00.00 sıralarında toplanan yaklaşık 200 taksici, oluşturdukları konvoyla Mecidiyeköy’den, Fatih’te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne hareket etti. Taksimetre fiyatlarına zam isteyen taksiciler, son dönemde haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle belediye binası önünde eylem yaptı. 

‘ARABADA YOLCU OLMASINA RAĞMEN TAKSİM BAĞLANDI’

Taksicilerin son dönemde çok fazla haksızlığa uğradığını dile getiren taksici Ufuk Çarpar, taksilerin dolmuş ve halk otobüslerinden daha ucuz olduğunu söyledi. Haksız yere aracının bağlandığını belirten Çarpar, “Beyazıt Meydanı’ndan Göztepe’ye yolcu alıyorum. Tiyatro Caddesi’nden sağa döndüğümüz gibi 8'nci araç olarak beklemeye alıyor. Arabamda yolcu var, Göztepe’ye gidiyor kendisi. ‘İndir yolcunu' diyor. Niye indiriyorum yolcumu diyorum. 'İndir yolcunu arabanı bağlıyorum' diyor. Şu an arabam otoparkta. Taksiciye kumpas kuruyorlar. Kimse bu malı bizimle beraber almamış. Herkesin alın teri. Dışarıda yolcu diyor ki, taksi bulamıyorum. Taksici diyor ki yolcu bulamıyorum. Müşteri bulamıyorum. Burada bir problem var. Taksi, hatlı minibüsten ucuz. Taksi halk otobüsünden ucuz" dedi.

‘ARAÇLARIMIZ BAĞLANIYOR’

Belediyenin taksici esnafı ile vatandaşları karşı karşıya getirdiğini ileri süren taksici İsmet Sarı ise, “Tipini beğenmediğimiz, gasba uğrayacağız diye müşteri almadığımız zaman arabalarımız bağlanıyor. Bizim de özel ihtiyaçlarımız oluyor. Biz ne sağa çekip yemek yiyebiliyoruz, ne diğer ihtiyaçlarımızı görebiliyoruz. Ama almadığımız yolcular hakkında; İmamoğlu beyefendi, '153’ü ara şikayet et' diyor. Ne oluyor? Bir resim çekiliyor, yarın öbür gün Esenler’den belediyeden bizi çağırıyorlar, 'bir hafta ruhsatı askıya aldık' diyorlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bizi bu hale getirenler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur" şeklinde konuştu.


Yoğun güvenlik önlemleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önüne gelen taksiciler, yaptıkları açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBUKOMETaksiTaksici
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı
Eyüpsultan'da otomobilin ikiye bölündüğü kazada 2 kişi ağır yaralandı
İstanbul Havalimanı, Kasım ayını Avrupa’nın zirvesinde tamamladı
İstanbul Havalimanı, Kasım ayını Avrupa’nın zirvesinde tamamladı
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
Jandarmadan kaçak tütün operasyonu
İstanbul'a yeni taksi tartışması
İstanbul'a yeni taksi tartışması
Üsküdar'da prefabrik yapı imalathanesinde korkutan yangın
Üsküdar'da prefabrik yapı imalathanesinde korkutan yangın
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı
Galata Köprüsü üzerinde İETT otobüsü kaza yaptı: 3 yaralı
47 sanatçının eseri, Boğaziçi öğrencilerine destek oldu
47 sanatçının eseri, Boğaziçi öğrencilerine destek oldu
İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 11 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 11 kişi gözaltına alındı
Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Maltepe'de kız arkadaşının ağabeyini pompalı tüfekle vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول