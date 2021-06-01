Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1432
ALTIN
520.311
DOLAR
8.5120
STERLİN
12.0442
EURO
10.4247
Kırklareli’de tarlalar satılacak
Kırklareli’de tarlalar satılacak
Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek
Kır kahvesi ve büfe...
Binali Yıldırım Üniversitesi personel alacak
Binali Yıldırım Üniversitesi personel...
At yemi satın alınacak
At yemi satın alınacak
9 ton dana bonfile satılacak
9 ton dana bonfile...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KAĞITHANE'de takla atan otomobil sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Bir itfaiye eri yağmurda ıslanan sürücüye montunu verdi. Kaza nedeniyle TEM istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. 

01 Haziran 2021 Salı 09:42
7 Okunma
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, Okmeydanı TEM bağlantı yolunda saat 07.30 sıralarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Mustafa Bostanoğlu 34 CRU 748 Plakalı  otomobili ile Okmeydanı'ndan TEM istikametine seyir halindeyken otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil yan yattı. Kazanın şokunu atlatan sürücüsü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. 

İTFAİYE ERİ MONTUNU VERDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Sürücü Bostanoğlu, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Aracı takla atan sürücü, itfaiye ekiplerine üşüdüğünü söylemesi üzerine bir itfaiye eri Murat Mustafa Bostanoğlu'na montunu verdi.

Kaza nedeniyle Okmeydanı TEM bağlantı yolu TEM istikametine bir şerit trafiğe kapandı. Okmeydanı'ndan TEM istikametine gitmek isteyen sürücüler araçları ile uzun araç kuyrukları oluşturdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KağıthaneKazaTrafik KazasıOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga
Bakırköy Adalet Sarayı karşısındaki otoparkta silahlı kavga
Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı
Çamlıca Kulesi ziyaretçilere kapılarını açtı
Otomobilin çarptığı taksi site bahçesine uçtu
Otomobilin çarptığı taksi site bahçesine uçtu
Kahvehaneler açıldı
Kahvehaneler açıldı
Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına silahla dayandı
Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına silahla dayandı
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün 
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün 
Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda 30 adrese uyuşturucu operasyonu
İSKİ faaliyet raporu onaylandı 
İSKİ faaliyet raporu onaylandı 
Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek
Kır kahvesi ve büfe kiraya verilecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma