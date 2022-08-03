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Tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimler tamamlandı 

Milli Savunma Bakanlığı, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:57
Tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimler tamamlandı 

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bulunduğu heyet, Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemi Razoni'de denetimlerini tamamladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren denetimlerin ardından heyet gemiden ayrıldı.  Gemi içerisinde heyetin yük ve mürettebat kontrolü yaparak, yükün dışında başka bir şey olup olmadığını incelediği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada," Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UkraynaTAHILGemiRazoniMSBHeyetDenetimİstanbulRusyaBM
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